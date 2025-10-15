國台辦10月15日例行發佈會全文

國台辦發言人陳斌華主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 陳思遠攝） 中評社北京10月15日電（記者 陳思遠）國務院台灣事務辦公室10月15日上午舉行例行新聞發布會，國台辦發言人陳斌華主持本次新聞發布會，並就近期兩岸熱點議題答記者問。陳斌華也在會上發佈，國務院台辦新聞發布會自本月起將增加舉辦頻次，由現行的每月兩次增至每周一次，即工作日的每周三10:00舉行。以下是記者會問答全文：



陳斌華：為進一步擴大開放，讓台灣同胞來大陸更加便利和安全，有關職能部門擬於近期將台灣居民來大陸落地辦證口岸範圍，擴大至全部符合條件的口岸。台胞無論是從台灣直航大陸，還是經由港澳地區和外國來大陸，都可以在上述口岸落地申請辦理一次有效台胞證入境。政策措施詳情和落地辦證口岸清單將由有關職能部門適時發布。“兩岸一家親”，台灣同胞是我們的骨肉天親。我們始終重視聽取台胞的意見建議。出台上述政策，就是致力為台灣居民來往大陸創造更加開放、便利、安全的條件，進一步促進兩岸人員往來和交流合作，助力兩岸關係和平發展、融合發展行穩致遠，守護兩岸同胞共同利益和福祉。現在請大家提問。



新華社記者：賴清德近日稱，“中華民國已跟台灣融為一體，沒有台灣就沒有中華民國”，沒有“主權”，也就沒有“國家”。對此有何評論？



陳斌華：世界上衹有一個中國，台灣是中國的一部分，這是真正的台海現狀，是不容篡改的歷史和法理事實，是國際社會的普遍共識，任何人、任何勢力都無法歪曲、無法撼動。台灣從來不是一個國家，也絕不可能成為一個國家。賴清德再次宣揚“台獨”分裂謬論，是對“台獨”主張的冷飯再炒，是對歪理邪說的拙劣拼接，更是對兩岸同胞民族情感的肆意踐踏，充分暴露其對歷史和法理事實的無知，對廣大台胞利益福祉的無視。其所作所為只會加劇台海形勢緊張，只會破壞台海和平穩定，只會給台灣同胞帶來深重災難。相信廣大台灣同胞對此有清醒認識，不受蠱惑，不被裹挾。



人民日報記者：台灣《遠見》雜誌公布最新民調顯示，今年以來島內政治人物好感度下降幅度最高的前兩名是賴清德、卓榮泰；“大罷免”後民眾期待民進黨當局應加強“經濟與就業穩定”、“維持兩岸和平”、“加強與民眾溝通”。對此有何評論？



陳斌華：近期島內有關民調結果，充分反映了台灣民眾對賴清德當局無原則媚外、無底線賣台，窮兵黷武、“備戰謀獨”，大搞“綠色恐怖”、阻限兩岸交流等種種惡行的強烈不滿和普遍反對。賴清德和民進黨當局執意違背島內要和平、要發展、要交流、要合作的主流民意，罔顧島內民生福祉，只會讓台灣民眾吃苦更多、受害更多、怨聲更多，只會更加站到島內民眾的對立面，只會越來越不得人心。



中央廣播電視總台國廣《海峽飛虹》記者：賴清德在所謂“雙十”講話中聲稱，將打造所謂“台灣之盾”防空系統，要將台灣防務費用提高到GDP的3%至5%。對此有何評論？



陳斌華：賴清德當局頑固堅持“台獨”分裂立場，為一黨私利，妄圖“以武謀獨”，大肆揮霍民脂民膏，大搞“全民皆兵”，把台灣民眾綁上“台獨”戰車，是對台灣民眾安全與利益的最大威脅。其甘當美國軍火商的“提款機”，將本可以用來改善民生、發展經濟的錢浪費在購買武器、討好外部勢力上，不僅買不來“安全”，還會加速把台灣推向兵凶戰危的險境。祖國統一大勢不可阻擋，“倚美謀獨”注定失敗，“以武謀獨”只會加速自取滅亡。

