陳斌華：“以武謀獨”只會加速自取滅亡

國台辦發言人陳斌華主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 陳思遠攝） 中評社北京10月15日電（記者 陳思遠）賴清德在所謂“雙十”講話中聲稱，將打造所謂“台灣之盾”防空系統，要將台灣防務費用提高到GDP的3%至5%。對此，國台辦發言人陳斌華15日在例行新聞發布會上表示，祖國統一大勢不可阻擋，“倚美謀獨”注定失敗，“以武謀獨”只會加速自取滅亡。



陳斌華表示，賴清德當局頑固堅持“台獨”分裂立場，為一黨私利，妄圖“以武謀獨”，大肆揮霍民脂民膏，大搞“全民皆兵”，把台灣民衆綁上“台獨”戰車，是對台灣民衆安全與利益的最大威脅。其甘當美國軍火商的“提款機”，將本可以用來改善民生、發展經濟的錢浪費在購買武器、討好外部勢力上，不僅買不來“安全”，還會加速把台灣推向兵凶戰危的險境。



此外，也有記者問道，民進黨當局防務部門日前發布報告，大肆渲染大陸“軍事威脅”，聲稱將強化所謂“不對稱+韌性”戰力，并鼓吹美台軍事交流合作取得成果。對此有何評論？



陳斌華對此表示，民進黨當局頑固堅持“台獨”分裂立場，極力渲染所謂“大陸威脅”，妄圖“以武謀獨”、“備戰謀獨”，加緊推動“全台戰場化”，進一步破壞台海和平穩定，葬送台灣民衆安全福祉，再度坐實其是“兩岸和平破壞者”、“台海危機制造者”。



陳斌華指出，“台獨”與台海和平水火不容。民進黨當局為謀求政治私利，不惜把台灣當戰場、把民衆當炮灰，把原來可以用於改善民生的錢浪費在購買武器、養肥外國軍火商上，只會把台灣推向更加兵凶戰危的險境。我們有堅定意志、堅強決心、強大能力，粉碎一切“台獨”分裂行徑和外來幹涉，維護國家主權和領土完整。

