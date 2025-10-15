本港88.6%打工仔今年加薪

香港人力資源管理學會公布最新薪酬調整趨勢與展望。 （圖片來源：香港人力資源管理學會） 中評社北京10月15日電／據文匯網報導，環球經濟環境不穩之下，香港人力資源管理學會昨日公布“2025年薪酬趨勢調查”發現，香港打工仔今年平均獲加薪2.7%，較去年的3.2%下跌0.5個百分點；大灣區9個內地城市的平均加薪幅度亦按年跌0.6個百分點至4.1%；澳門僱員平均獲加薪2.3%。展望未來，隨著香港經濟改善，學會指各行業將積極採取措施，留住人才並保持競爭力，香港打工仔明年可望獲平均加薪3.5%。



學會與中智管理諮詢有限公司分別於今年首三季展開薪酬趨勢調查，香港方面則成功訪問167間來自12個不同行業的機構，涵蓋逾14.2萬名全職受薪僱員，發現香港僱員今年平均加薪幅度2.7%，扣除通脹後實際基本薪酬升幅為1.2%。



大型機構加人工最“闊佬”



調查指公司表現繼續成為香港機構決定薪酬調整幅度的最大因素，多達76%受訪機構視之為主要考慮因素，其次是香港經濟狀況，之後才是僱員工作表現及市場／競爭對手的薪酬調整幅度。



按公司計算，88.6%受訪香港機構於今年為員工加薪，凍薪的機構佔11.4%，後者按年升3.1個百分點，亦是自2022年以來最高水平。按僱員計算則有 81.7%打工仔獲加薪，18.3%凍薪。按機構規模計算，小型、中型及大型機構的平均加薪幅度分別為2.5%、2.2%及2.8%。



花紅方面，在獲得固定花紅的僱員中，平均金額為1.06個月的基本薪酬，略高於去年錄得的一個月。而在設有非固定花紅的機構中，68.6%僱員符合非固定花紅計劃的資格，按年多1.5個百分點；他們平均獲發放相等於1.38個月基本薪酬的金額，略高於去年的1.23個月。



香港人力資源管理學會前任會長兼理事會成員孔於人指出，去年許多機構為應對人才短缺而採取加薪策略，以吸引和挽留人才，今年則因經濟環境及營運因素而變得審慎。不過他補充說：“今年的薪酬調整幅度屬近年低水平，但仍有逾80%員工獲加薪且無人遭減薪，反映機構平衡積極運營及挽留人才的需求。”