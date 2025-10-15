陳斌華：在台灣問題上玩火勢必付出慘痛代價

國台辦發言人陳斌華主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 陳思遠攝） 中評社北京10月15日電（記者 陳思遠）大陸方面日前啟用“不可靠實體清單”對3家美國涉及對台軍售企業實施制裁。國台辦新聞發言人陳斌華10月15日主持例行記者會上對此進行評論，表示有關美國企業不顧中方強烈反對，與中國台灣地區開展所謂軍事技術合作，嚴重損害中國主權、安全和發展利益，我們對此堅決反對，依法追究其法律責任。



陳斌華說，台灣問題事關14億多中國人民的民族感情，是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可逾越的紅線。任何人、任何組織在台灣問題上玩火，包括參與“武裝台灣”，都不可能全身而退，勢必付出慘痛代價。



此外，對於美國參議院通過年度“國防授權法案”，保留10億美元對台軍援撥款，建議邀台參加環太平洋軍演、共同研發及生產無人機。陳斌華評論道，台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉。我們堅決反對美國國會有關議案塞入涉台內容，堅決反對美國與中國台灣地區開展任何形式的軍事聯繫。敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，停止干涉中國內政，停止向“台獨”分裂勢力發出錯誤信號。正告民進黨當局，“倚美謀獨”、“以武謀獨”注定失敗。

