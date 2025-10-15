陳斌華：聯大2758號決議 歷史不容篡改

國台辦發言人陳斌華主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 陳思遠攝） 中評社北京10月15日電（記者 陳思遠）國台辦發言人陳斌華15日在例行新聞發布會上再度就賴清德當局關於聯大2758號決議的論調作出回應表示，歷史不容篡改，事實不能歪曲。



有記者提到，賴清德在所謂“雙十”講話中再度誣稱大陸扭曲聯大2758號決議。陸委會稱，大陸方面發表關於聯大第2758號決議立場文件，意圖改變台海現狀，要求大陸正視所謂“兩岸互不隸屬，中華民國始終存在的事實”，為兩岸關系謀求良性互動之道。對此有何評論？



陳斌華表示，世界上只有一個中國，大陸和台灣同屬一個中國，中國的主權和領土完整從未分割也不容分割，這是真正的台海現狀。聯大第2758號決議從政治上、法律上和程序上徹底解決了包括台灣在內全中國在聯合國的代表權問題，鄭重確認、充分體現一個中國原則。歷史不容篡改，事實不能歪曲。



陳斌華表示，民進黨當局頑固堅持“台獨”分裂立場，否認“九二共識”，不斷散布“台獨”分裂謬論，處心積慮破壞台海現狀，妄圖把台灣從中國分裂出去。他們的所作所為嚴重破壞台海和平穩定，嚴重損害台灣同胞利益福祉，也為兩岸對話溝通制造了嚴重障礙。希望廣大台灣同胞看清民進黨當局“兩岸和平破壞者”、“台海危機制造者”的“台獨”本性，與我們一道堅決反對“台獨”分裂，以實際行動維護自身利益福祉，維護台海和平穩定。

