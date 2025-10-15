國台辦：為“台獨”助紂為虐必遭法律嚴懲

國台辦發言人陳斌華主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 陳思遠攝） 中評社北京10月15日電（記者 陳思遠）廈門市公安局日前發布《懸賞通告》，向社會懸賞征集18名台灣軍方“心戰大隊”核心骨幹違法犯罪綫索。國台辦發言人陳斌華15日在例行新聞發布會上表示，“台獨”是歷史逆流，是兩岸禍害。任何為“台獨”分裂勢力為虎作倀、助紂為虐的組織和人員，都必遭法律的嚴懲。



有記者提到，民進黨當局官員稱“中國威脅心戰大隊幹部是制造寒蟬效應”。對此，陳斌華表示，台灣軍方政治作戰局心理作戰大隊長期通過架設反宣網站、制作反動游戲、偽造影音內容、運營反動電台等卑劣手段，抹黑攻擊大陸，宣揚“台獨”謬論，煽動分裂國家。公安機關對該大隊18名涉嫌違法犯罪的核心骨幹發布懸賞通告，是落實《關於依法懲治“台獨”頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》的具體行動，是維護兩岸同胞共同利益和中華民族根本利益的正義之舉。



陳斌華指出，“台獨”是歷史逆流，是兩岸禍害。任何為“台獨”分裂勢力為虎作倀、助紂為虐的組織和人員，都必遭法律的嚴懲。希望兩岸同胞積極提供相關違法犯罪綫索，堅決反對任何形式的“台獨”分裂行徑，堅定維護國家統一，堅定維護台海和平穩定和自身安全福祉。



有記者追問，廈門市公安局日前發布懸賞通告，征集18名台灣軍方“心戰大隊”核心骨幹違法犯罪綫索，將依法嚴懲表現惡劣者，最重可至死刑、終身追責或缺席審判。請問大陸方面如何落實相關審判？



陳斌華表示，台灣是中國的一部分。公安機關對台灣軍方心理作戰大隊18名涉嫌違法犯罪的核心骨幹發布懸賞通告，是落實《關於依法懲治“台獨”頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》的具體行動，是維護兩岸同胞共同利益和中華民族根本利益的正義之舉。公安機關通過此方式征集涉案綫索，符合《中華人民共和國刑事訴訟法》相關規定。



陳斌華指出，司法機關將嚴格按照相關法律法規開展偵查、起訴、審判等工作。按照刑事訴訟法相關規定，對犯罪嫌疑人的合法權益予以充分保障。按照罪責自負原則，犯罪嫌疑人家庭或親友如未涉嫌犯罪，不會隨意追究。

