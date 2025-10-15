VTC與康業合作　深化產教融合

中評社北京10月15日電／據文匯網報導，職業訓練局（VTC）與康業服務有限公司簽署合作備忘錄，就培育物業及設施管理行業的人才展開多方面合作，攜手推動職業專才教育，以進一步充實本港職專人才庫，促進人才培育與行業接軌。康業將為VTC學生和畢業生提供行業實習及就業機會，涵蓋VTC商業、酒店及旅遊、工程、資訊科技、健康及生命科學學科的高級文憑課程，以及VTC機構成員青年學院和匯縱專業發展中心（IVDC）提供的課程。



為支持香港特區政府推出的職專畢業生留港計劃（VPAS），康業將積極探討為就讀VPAS合資格的VTC全日制高級文憑（兩年制）課程非本地學生及畢業生提供實習、獎學金及就業機會，以培育和吸納更多具備專業知識和技能的職專人才。



是次合作備忘錄的簽署儀式於上周五（10月10日）在VTC 企業共創中心舉行，在VTC主席戴澤棠及康業主席及行政總裁鄺正煒的見證下，由VTC執行幹事唐智強及康業董事袁倩雯代表簽署。



戴澤棠致辭時表示，VTC將持續深化與各行業的“產教融合”，透過多元合作模式，持續提升職專教育的質素及成效，讓更多學生及企業受惠。



鄺正煒相信是次合作將培養出新一代更專業、更優秀的人才，達到“產學共贏”，全力支持政府實現科技興港的目標。