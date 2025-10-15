全運會火炬傳遞　四地下月初開跑

中評社北京10月15日電／據文匯網報導，首次由粵港澳三地共同承辦的第十五屆全國運動會和全國第十二屆殘疾人運動會暨第九屆特殊奧林匹克運動會，將分別於下月9日及12月8日正式揭幕。香港特區行政長官李家超昨日在行政會議前見記者時表示，自己上星期四前往廣州南沙，出席十五運會和殘特奧會火種採集儀式，並把火種帶回香港，下月初會在香港，以及澳門、廣州和深圳舉行十五運會火炬傳遞。



李家超透露，政府正籌備和規劃香港的火炬傳遞活動，路線會著重展示香港文化及體育方面的特色，火炬手人選則會包括體育界，以及不同界別人士，詳情將於稍後公布。他並會於今日（15日）主持代表團授旗儀式，和全港市民一同為香港運動員打氣。



港賽區整裝待發 逾萬六義工支援



李家超指出，經過特區政府多個部門兩年多以來的努力，香港賽區已經準備就緒、整裝待發。各項測試賽經已順利圓滿完成。政府已為賽事各個環節制訂詳細方案，作出充分部署，預計會有4，000多位運動員和代表團成員、賽事人員、傳媒等參與和採訪香港賽區賽事，現場觀賞賽事的海內外觀眾亦將以十萬計。



他續指，政府已制訂詳細的場地安保計劃，包括保安、人群和交通管理及應變計劃，亦審視了各個比賽場地和酒店，並制定交通及運輸計劃。同時，政府組成香港歷來最大的義工團隊，支援賽事進行。義工將多達16，000多人，年齡由15歲至超過80歲，來自社會各階層，在賽事的不同崗位服務。



李家超表示，今次十五運會，港隊將會派出600位運動員，參與28個項目，代表團規模是歷屆最大。他希望社會各界及全港市民積極參與和支持，展現香港的好客之道和國際盛事之都的風采，共同呈現一場簡約、安全、精彩的全國盛事。