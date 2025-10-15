【
律政司副司長赴海南 助力瓊港合作
http://www.CRNTT.com
2025-10-15 17:03:43
律政司副司長張國鈞。（圖片來源：文匯網）
中評社北京10月15日電／據文匯網報導，律政司副司長張國鈞今日（15日）下午前赴海南省海口市，出席2025海南自由貿易港法律周，推廣香港法律服務，加強瓊港合作，抓緊海南自貿港今年12月正式啟動全島封關運作所帶來的機遇。
海南法律周以“法治自貿港‧共享新機遇”為主題，張國鈞將在開幕式上致辭。在海口期間，他亦會與海南省司法廳和海南省高級人民法院領導及法律業界等會面，加強瓊港兩地合作。
張國鈞將於10月17日回港。
