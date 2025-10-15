陳茂波展開紐約訪問行程

中評社北京10月15日電／據文匯網報導，財政司司長陳茂波於美國紐約展開訪問行程。抵埗後，他應邀出席美中關係全國委員會年度晚宴，並與委員會主席、前美國貿易代表巴爾舍夫斯基會面。雙方在會晤中，就當前中美經貿關係，以及香港與美國兩地在貿易、投資和金融市場方面的議題交換意見。陳茂波亦向巴爾舍夫斯基介紹香港的最新發展情況。



陳茂波在會面中表示，很高興再度前來美國，與美國政商學界及智庫的領袖面對面交流和介紹香港的最新發展。香港與美國之間有著深厚而密切的經貿金融關係，儘管當前國際經濟面對巨大不確定性，香港在“一國兩制”下，將一如既往維持自由港地位、普通法制度、簡單低稅制、良好法治，以及開放、穩定和可預測的經貿政策，繼續歡迎美國商界來港投資興業。委員會一直在推動港美經貿關係方面扮演積極角色，陳茂波期望未來能夠繼續與委員會保持良好合作，共同為兩地商界創造更多機遇。



晚宴是委員會一年一度的重要活動，雲集中美兩地政商及學術界領袖，旨在促進中美之間的交流與合作。今年的活動約有300多名嘉賓出席，中國駐美國大使謝鋒亦有出席並致辭。



陳茂波於紐約時間今日將繼續訪問行程，與當地政商金融界領袖會面，介紹香港的最新情況及發展機遇。