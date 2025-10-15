大公社評：打，奉陪到底；談，大門敞開

中評社北京10月15日電／商務部昨日發出多條信息，就近期美國對中國產品加征關稅、對中國船只加征港口費以及就美對華造船等行業301調查限制措施表明立場，並公布對韓華海洋株式會社5家美國子公司採取反制措施的決定。商務部其中的一句表述“打，奉陪到底；談，大門敞開”，引起國際社會高度關注。這句簡潔有力的聲明，亮明了中國堅決捍衛自身權益和國際正義的鮮明立場，也為雙方以對等談判解決問題留下餘地，體現了立場堅定和策略靈活的高度契合。



面對美國發起貿易戰，中方一向是“打”、“談”結合，過去的表述是“談”放在“打”的前面；但自今年5月以來，商務部已4次表態“打，奉陪到底；談，大門敞開”，“打”置於“談”之前，昨日就講了兩次。



中方對於貿易戰的表述出現微妙變化，這不是偶然的。貿易戰打到今天，中方對這場沒有硝煙戰爭的態勢有了更精準的把握，對美國發起貿易戰的目的及所謂“交易藝術”有了更深刻的洞察，而且雙方在心理優勢和實力對比方面都發生了變化。



中方之所以有“打，奉陪到底”的自信，最根本的原因，是日益增強的綜合國力。雖說美國經濟總量仍高出中國一籌，但根據世界銀行的標準，以購買力平價計算，中國經濟體量早在2014年已超過美國。以對全球經濟增長的貢獻計，中國早已超過西方七國的總和。不少國際調查顯示，包括美國在內，很多人認為中國才是當今世界最大的經濟體，也將是這場貿易戰的最終贏家。



在芯片、人工智能等前沿科技領域，中美兩國差距在迅速縮小，幾乎並駕齊驅。特別是，美國高科技產品的原材料嚴重依賴中國進口，中國日前宣布對稀土、超硬材料、鋰電池等產品實施出口管制，擊中了美國的“七寸”。有西方媒體指出，中方反制足以導致美國經濟癱瘓。



就航運業而言，美國也不是中方對手。在全球前30大商船公司中，衹有一家美國公司，排全球第29位，而中國中遠海運位居全球第4位。在商業造船方面，雙方實力更加懸殊，2023年，美國製造的商船僅占全球市場0.1%，中國占51%。美國政要承認，中方造船能力為美國的200倍以上。