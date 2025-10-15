港女網售舊物　稱被稅局追稅兼罰息

中評社北京10月15日電／據大公報報導，在網上交易平台出售舊物的情況愈趨普遍，不少人將家中的舊衣、舊遊戲等在網上放售。有市民近日在社交平台發帖表示，3年前在網上二手交易平台Carousell出售家中舊物品，半年賺不足一萬元，近日卻突然被稅務局追收“幾十萬稅款及罰息”，並被要求申請商業登記。



有立法會議員指出，在網上售賣物品需辦理商業登記，但若涉及的收入金額少，可向政府申請豁免繳交商業登記費。至於網售物品是否需要繳稅，就視乎有關物品是否未經使用便轉售等多個因素。有立法會議員認為，市民在網上出售家中舊物無必要進行商業登記；為避免爭議，稅務局應研究調整有關稅務監管政策。



該名Carousell賣家近日以Threads賬號“amy＿lok445”發帖表示，“喺Carousell賣啲屋企唔要嘅舊物：T恤、耳機、舊書，半年賺唔夠一萬蚊”。但近日收到稅務局電郵及信件，直言是稅局收到“舉報”而查她賬，“話我三年前賣舊物嘅幾百蚊都係利潤，要補交幾十萬稅款同罰息！我只係清屋企垃圾，點解變逃稅犯？稅局仲要我申請商業登記。”



網民質疑稅款額不合理



有人留言質疑“幾十萬稅款不可能”，事主回應說：“Carousell平台的收付款系統會自動記錄每筆交易的‘收益’，完全不考慮賣家購入商品的成本。這種計算方式直接導致稅務局誤認為我有高額利潤，從而追收巨額稅款。”事主其後更新事態發展，稱已整理銀行收支紀錄交給稅務局，局方很快便確認她的商業登記罰款可豁免，但商業登記注銷仍然處理中，“因為呢單案件同我嘅Carousell賬號有關，當局要求我將Carousell賬號删除以及所有商品下架。”



大公報記者昨日透過Threads聯繫當事人，詢問是否可瞭解事件背後原因及最新進展，惟截稿前仍未收到回復。而她在社交平台稱，“由於我目前本人衹有授權XX網採訪，其他媒體嘅報導請大家衡量參考，一切以本人言論為准，避免誤傳。”



有網民在其帖文留言，展示樓主在社交平台留言稱，“我特意話有10萬稅項（連薪俸稅計）係想吸引大家注意，但如果得幾千蚊，就唔會博到你哋眼球。不過，補繳利得稅係真，唔排除之後仲可能要交更多”，不過昨晚在社交平台上沒顯示該留言。