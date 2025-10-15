日國會委員會未能就21日首相選舉投票達協議

中評社香港10月15日電／日本傳媒報導，日本國會日程委員會未能就本月21日舉行下一任首相選舉投票達成協議。



而國會三大在野黨將在今日舉行黨魁會談，商討推舉統一候選人參選首相。



香港電台報導，立憲民主黨、維新會、國民民主黨的幹事長昨日會談，立憲民主黨謀求統一推舉國民民主黨黨魁玉木雄一郎出選。



另一方面，自民黨總裁高市早苗計劃今日與立民、維新、國民三黨分別舉行會談。



隨著公明黨宣佈退出執政聯盟，若立民、維新、國民三個在野黨的黨團達成一致，議席總數為210個，超過自民黨團的196個。



