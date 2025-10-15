兩岸融合發展勢不可擋

中評社北京10月15日電／據光明網報導，展開恢宏的歷史長卷，統一與融合始終是貫穿中華民族發展脈絡的核心主題。在歷史長河中，大陸與台灣同根同源、同文同種，始終是血脈相連、休戚與共的命運共同體，兩岸因交流而親近，因融合而繁榮。歷史觀照現實，推動兩岸融合發展，是對兩岸關係發展脈絡的深刻把握，是維護國家主權和領土完整的必然要求，更是順應時代潮流、增進同胞福祉的戰略抉擇。這條道路堅守大義，連接歷史與未來，溝通情感與心靈，始終以人民對美好生活的向往為指引，以中華民族偉大復興為旨歸。



基於深厚歷史淵源、立足緊密現實聯繫、著眼未來發展願景，以習近平同志為核心的黨中央從事關中華民族整體利益和長遠發展的戰略高度出發，作出了積極探索海峽兩岸融合發展新路、建設兩岸融合發展示範區的重大決策部署，推動兩岸融合發展進入經濟協同互促、社會交融互嵌、文化共榮傳承的新進程。這一進程遵循大勢，投射著新時代推動兩岸融合發展的基本邏輯，映現著新徵程推動兩岸融合發展的實踐框架。沿此邏輯與框架，“以通促融、以惠促融、以情促融”的理念不僅深植兩岸民心、贏得兩岸民意，更在創新探索和改革實踐中實現了對兩岸關係未來發展的係統構型。



經濟合作是促進兩岸融合發展的強大動能。祖國大陸超大規模市場的需求優勢、產業體係配套完整的供給優勢以及持續提升的自主創新能力，為兩岸“三鏈融合”提供了堅實支撐。區域經濟布局的優化，海峽兩岸集成電路產業合作試驗區、生技和醫療健康產業合作區、台灣農民創業園等涉台經濟合作園區的加快建設，促進了兩岸在高端製造、數字經濟、綠色經濟等新興領域深化合作。各地涉台商事法律制度的完善，台胞台企權益保障協調聯動機制和糾紛解決平台的建立，為台商投資興業提供了法治化保障。兩岸共通標準的研製、台灣職業資格的採認等制度性安排，消除了技術性貿易壁壘，促進了生產要素的高效流動。這些新舉措、新機制促進了兩岸經濟合作水平進一步提升，台胞台企登陸“第一家園”的磁吸效應更加凸顯。



社會互嵌是促進兩岸融合發展的重要基礎。祖國大陸堅持以人民為中心的發展思想貫穿兩岸融合發展全過程，係統化構建惠台政策體係，清單化推動“同等待遇”落細落實。注重數字技術在兩岸社會融合中的應用，數字“第一家園”服務平台的上線、“同城通卡”的推出，提升了涉台服務的便捷性，增強了台胞的融入感。以此為基礎，兩岸民間交流平台持續拓展，基層互動、行業對話、學術論壇等多元載體，有效構建起多層次、寬領域、常態化的社會連接網絡。尤其值得關注的是，青年群體已然成為兩岸民間交流的主體，“台胞青年千人夏令營”等活動的開展，促進兩岸青年在攜手實踐中增進“青年是兩岸融合發展關鍵力量”的共識累積。這些新體係、新平台在夯實兩岸社會互信基礎的同時，進一步蓄積起兩岸深度融合的內生動力。