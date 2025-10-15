國台辦犀利駁斥賴清德分裂謬論

中評社北京10月15日電／據中國台灣網報導，北京10月15日訊（記者 尹賽楠）15日上午，國務院台灣事務辦公室舉行例行新聞發布會，國台辦發言人陳斌華就近期兩岸熱點議題回答了記者提問。發布會上，陳斌華宣布國務院台辦新聞發布會自本月起將增加舉辦頻次，由現行的每月兩次增至每周一次，此舉旨在更好闡釋中央對台方針政策，闡明祖國大陸深化兩岸交流合作、堅決反對“台獨”分裂和外來干涉、推動兩岸關係發展、推進祖國統一的立場和主張，及時回應海內外對涉台議題的關切。



10月15日上午，國務院台灣事務辦公室舉行例行新聞發布會，國台辦發言人陳斌華就近期兩岸熱點議題回答了記者提問。（中國台灣網記者 尹賽楠 攝）



陳斌華表示，台灣問題事關國家核心利益和14億多中國人民的民族感情，完成祖國統一是全體中華兒女的共同願望，對台工作是“國之大者”，舉世矚目。希望廣大媒體朋友繼續關注、支持國台辦新聞發布工作。



賴清德又炒“台獨”分裂謬論 國台辦：台灣絕不可能成為一個國家



近日，台灣地區領導人賴清德稱，“中華民國已跟台灣融為一體，沒有台灣就沒有中華民國”，沒有“主權”，也就沒有“國家”。陸委會則宣稱，大陸方面發表關於聯大第2758號決議立場文件，意圖改變台海現狀，要求大陸正視所謂“兩岸互不隸屬，中華民國始終存在的事實”，為兩岸關係謀求良性互動之道。



對此，陳斌華表示，世界上衹有一個中國，台灣是中國的一部分，這是真正的台海現狀，是不容篡改的歷史和法理事實，是國際社會的普遍共識，任何人、任何勢力都無法歪曲、無法撼動。台灣從來不是一個國家，也絕不可能成為一個國家。



陳斌華指出，賴清德再次宣揚“台獨”分裂謬論，是對“台獨”主張的冷飯再炒，是對歪理邪說的拙劣拼接，更是對兩岸同胞民族情感的肆意踐踏，充分暴露其對歷史和法理事實的無知，對廣大台胞利益福祉的無視。其所作所為只會加劇台海形勢緊張，只會破壞台海和平穩定，只會給台灣同胞帶來深重災難。

