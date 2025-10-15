“台灣之盾”早晚淪“國際之笑”！

中評社北京10月15日電／據中國台灣網報導，台軍軍紀敗壞、亂象頻發，三不五時曝出一些醜聞已是家常便飯。都說“家醜不可外揚”，但如今外媒公開直諷台軍為“草莓兵”，可謂當眾狠狠打了民進黨當局一記耳光。



韓國三大報紙之一的《東亞日報》12日刊文直指，台軍紀律鬆懈、武器裝備過時、防禦體係極為脆弱。文章提到，大多數士兵的素質非常糟糕，這些“草莓兵”因為父母過度保護而缺乏獨立性，只要受到外部刺激，就會像輕輕一碰就會“青一塊紫一塊”的草莓一樣脆弱。



軍人常被稱讚為“鋼鐵戰士”，台軍卻被類比為“草莓”，可乃一大恥辱。民進黨當局長期以來頑固抱持“台獨”主張，不斷翻新花樣，包裝“倚美謀獨”“以武謀獨”，製造其可與大陸抗衡的假象，企圖把台灣老百姓綁上“台獨”戰車。賴清德上台後更大肆宣傳所謂“防衛韌性”，在島內搞“全民皆兵”、擴軍備戰。



就在日前的所謂“雙十”講話中，賴清德還大言不慚地稱，要打造所謂“台灣之盾”防空係統。沒想到僅隔兩日，外媒就無情戳破民進黨當局的謊言，將一個脆弱、渙散的台軍呈現於大眾視野。難不成賴清德妄圖用這些“草莓兵”打造“台灣之盾”？人力跟不上，買再多的武器、喊再響亮的口號也是白搭。



韓媒還注意到台軍在“漢光演習”中暴露的問題。今年7月，台軍舉行為期10天9夜的“漢光演習”，民進黨當局不斷吹噓所謂“史上最長”“後備動員最多”“趨近真實狀況”。然而，在台當局公布的一段“精銳預備役軍人”進行城市作戰訓練的影片中，韓媒注意到，多數人握槍和開槍動作不標準，他們在周邊防禦、隱蔽和掩護方面的熟練程度，也嚴重不足。



無獨有偶，美國知名涉外事務期刊《外交家》此前就刊文，批評台軍“漢光演習”不僅像表演，且暴露台灣在民防韌性上的不足，直指“台灣民間社會尚未做好戰爭準備”。



兩大外媒毫不客氣的批評，再一次印證台軍“敗絮其中”。有台軍退役少將指出，台軍傳統的跑3000米如今有替代項目，包括健走5公里、跳繩5分鐘等，讓人詫異，嚴肅的軍隊訓練竟宛如兒戲？不過結合台軍過往曾爆發的盜賣軍品、販賣毒品、賭博、婚外情等醜聞，卻也不足為奇。



兩岸軍力懸殊早已是不爭的事實，在強大的解放軍面前，賴清德當局妄圖用如此鬆散拉胯的“草莓兵”搞“以武謀獨”，無異於是癡人說夢，賴清德的“台灣之盾”早晚淪為“國際之笑”。（文/望東南）