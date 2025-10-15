“十四五”亮點 研發人員總量世界第一！

2025年9月19日，2025年空軍航空開放活動和長春航空展開幕。本次航空展集中展出百餘型空軍現役飛機、地面裝備以及退役經典裝備。（圖片來源：新華社） 中評社北京10月15日電／據新華社報導，“十四五”以來，我國科技事業取得歷史性成就、發生歷史性變革，這背後是研發人員總量居世界第一的人才支撐！



“天宮”巡天，“嫦娥”攬月，在雲端山間架橋，在風與光中取電……“十四五”以來，一系列重大科技成果加速湧現，夯實科技強國建設之基，照亮創新發展前行之路。



廣大科技工作者是科研大廈的基石，這支規模宏大、結構優化、充滿活力的人才大軍，深耕從“大國重器”到“田間地頭”的每一寸創新土壤，奔著最關鍵、最緊迫的問題去研究，向著天更藍、食更優、行更快去努力，驅動中國創新發展。



這五年，改革為科研生態注入活力，創新成果如泉湧流。科技人才評價激勵政策優化，推進分類評價試點，國家自然科學基金相關項目“去帽子化”改革；創新“揭榜掛帥”“賽馬制”“鏈主制”等模式，加強項目監督檢查，探索完善經費“包幹制”……破立並舉的舉措，使人才與科研大廈聯繫更緊密。



這五年，基礎研究人才隊伍持續壯大。如大地深處根系，基礎研究支撐著創新生態的繁榮：堅持自由探索和目標導向“兩條腿”走路，基礎研究人才隊伍由2021年的47.2萬人年增長到2023年的57.5萬人年。2024年，我國高被引科學家達到1405人次，比2021年增長了50%，占全世界的五分之一。



這五年，青年作為最活躍的科技力量，不斷脫穎而出。國家重點研發計劃45歲以下青年科技人才擔任項目負責人的比例為43.3%，國家自然科學基金有80%的項目由45歲以下的青年人承擔，在“嫦娥”探月等國家重大科技工程以及人工智能等新興領域，有的項目團隊成員平均年齡僅30多歲。



“我們這代人很幸運，國家為青年科研人員搭建了挑大梁的舞台。”中國科學院空天信息創新研究院一位青年研究員道出了許多科研工作者的心聲。



科技興則民族興，科技強則國家強。把我國建設成為科技強國，是近代以來中華民族孜孜以求的夢想。新時代以來，數百萬科研人員奮勇爭先，科技事業的精神火炬愈發耀眼。

