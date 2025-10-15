eSIM手機，來了！

中評社北京10月15日電／據香港文匯網報導，eSIM手機還是來了。



中國聯通、中國移動、中國電信先後官宣，已正式獲得開展eSIM手機運營服務商用試驗的批覆。



這種直接集成在手機內部的eSIM會給消費者帶來哪些新體驗？未來它會完全取代SIM卡嗎？



01



eSIM手機來了



三大運營商均支持



10月13日，中國聯通宣布已經正式獲得開展eSIM手機運營服務商用試驗的批覆，這一重要突破標誌著中國聯通在eSIM領域長達十年的技術積累與實踐探索取得里程碑式進展，也將為數字經濟發展和終端連接創新注入新動能。



中國聯通的eSIM預約已在9月底正式開啟，用戶可通過中國聯通App首頁頂部入口進入eSIM預約專區，填寫相關信息後即可完成預約登記。



隨後，中國移動也宣布，正式獲得開展eSIM手機運營服務商用試驗的批覆，廣大用戶可前往中國移動營業廳辦理eSIM手機業務，第一時間享受更加便捷、靈活的通信體驗，具體可登錄中國移動APP查詢辦理網點信息。



同日，中國電信也宣布獲得工信部eSIM手機商用試驗批覆許可，eSIM手機業務在國內31個省區市正式上市銷售。中國電信表示，在商用試驗期間暫不開放線上方式辦理eSIM手機業務，用戶可持eSIM手機中國電信的各省線下營業廳門店辦理開通eSIM手機業務。