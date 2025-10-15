中國刷新亞洲異種腎移植紀錄！

中評社北京10月15日電／據香港文匯網報導，今年3月，西安市西京醫院完成亞洲首例基因編輯豬—終末期腎病患者異種腎臟移植手術。至今，移植腎臟在患者體內已正常工作超過220天，刷新亞洲異種器官移植領域最長存活紀錄。中科奧格生物科技有限公司董事長潘登科在2025世界農業科技創新大會“國際智能育種論壇”上談到，通過基因編輯技術可把豬改造成“器官工廠”，在異種移植方面，中國已從“跟跑”邁向“並跑”。



潘登科曾是中國首例體細胞克隆豬完成人，深耕異種器官移植供體豬研究領域20餘年，致力於通過基因編輯及克隆技術培育低免疫排斥反應的器官供體豬，解決臨床器官短缺的問題。迄今為止，已培育出擁有自主知識產權的基因編輯供體豬種系10餘種，與醫學機構合作開展基因編輯豬肝臟、腎臟、心臟等非人靈長類臨床前試驗70餘例，創造多項全國紀錄。



他介紹，豬器官因其生理功能、大小與人類較為匹配，成為極具潛力的供體來源。中科奧格提供的基因編輯豬，敲除了介導超急性排斥反應的關鍵基因，同時插入了有助於異種移植相容性的人源基因，大大降低了免疫排斥風險。未來，基因編輯豬的心臟、骨頭、角膜等器官都有望能為人所用，為千千萬萬的病人帶來希望。中科奧格也將進一步與中國多個器官移植中心開展各種器官移植的臨床研究，推動異種移植走向臨床。



“異種移植臨床研究有望納入生物醫學新技術的監管模式。”潘登科表示，美國今年2月已正式批准異種腎移植臨床試驗，中國9月發布的《生物醫學新技術臨床研究和臨床轉化應用管理條例》，為基因編輯、細胞治療、異種移植開闢了臨床早期途徑。“我們要借鑒國際經驗，又要立足國情，制定中國方案。”