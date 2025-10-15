美“星艦”實施第11次試飛

中評社北京10月15日電／據新華社報導，美國太空探索技術公司新一代重型運載火箭“星艦”13日從得克薩斯州發射升空，實施第11次試飛。火箭第一級和第二級均按預定方案在預定海域受控濺落。



太空探索技術公司直播畫面顯示，美國中部時間13日18時23分許（北京時間14日7時23分許），“星艦”從位於得克薩斯州南部的發射基地升空。兩分多鐘後，火箭第一級“超級重型”助推器和第二級飛船成功分離。助推器隨後進行了返航制動燃燒，並在墨西哥灣附近海域實現受控濺落。



飛船在完成上升燃燒後，進入太空滑行階段，並部署了太空探索技術公司的8顆“星鏈”模擬衛星。這些衛星沿飛船同一亞軌道軌跡飛行，在重返大氣層時焚毀。



此後，飛船的一台“猛禽”發動機完成在軌再點火測試。發射40多分鐘後，飛船開始受控再入地球大氣層，隨後完成著陸燃燒，最終在印度洋預定區域濺落。直播畫面顯示，飛船在重入大氣層過程中丟失了一些隔熱瓦片。



據太空探索技術公司介紹，此次任務重點對助推器新型著陸燃燒方案、飛船返航軌跡、飛船隔熱系統耐受性等關鍵技術進行實驗和驗證。為此，星艦部分隔熱瓦片被故意移除，以重點檢測“脆弱區域”在再入過程中的耐熱能力。



試飛最後階段，飛船還模擬了未來返回發射場的飛行路徑，進行了動態機動測試和亞音速制導算法驗證。任務旨在為研發下一代“超級重型”助推器以及未來實現飛船返回發射場回收積累關鍵數據。



“星艦”火箭總長約120米，直徑約9米，由兩部分組成，第一級是長約70米的“超級重型”助推器，第二級是“星艦”飛船，兩級均可重復使用。該火箭的設計目標是將人和貨物送至地球軌道、月球乃至火星。



（來源：新華社）