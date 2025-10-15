寧波幫博物館：傳承華人幹事創業的精氣神

博物館外景（圖片來源：人命日報海外版） 中評社北京10月15日電／據人民日報海外版報導，從高處俯瞰，浙江省寧波市鎮海區思源路上，有一座以“甬”字為外形的建築，這便是寧波幫博物館。



近代以來，大批寧波人走出家鄉，重工興商，在航運、金融、實業等諸多領域奮發作為，湧現出包玉剛、邵逸夫等一批愛國愛鄉的知名人士。他們以實業報國，以熱忱反哺桑梓，共同組成了步履四海、心念故土的“寧波幫”。



博物館珍藏的，正是這樣一部商幫傳奇。創業的艱辛、奮鬥的激情、報國的熱忱，許多滾燙的故事，在此沉澱、交織。本期“僑·博物館”，帶您走進這座精神家園，翻閱這卷跨越世紀的甬商風雲。



一座留住記憶的博物館



通過展示“寧波幫”艱苦奮鬥、玉汝於成的發展史，打造一個“寧波幫”的情感地標



步入寧波幫博物館的展廳，一艘巨大的航船模型迎面而立，仿佛正破浪前行。



“‘寧波幫’是一個既秉持傳統又開拓創新的群體.”寧波博物院（寧波博物館、寧波幫博物館）院長張亮說，“正如寧波這座城市，既有深厚的歷史底蘊，又具備開放的海洋性格。寧波幫博物館從建築理念到展陳脈絡，都體現了這樣的特質。”



憑借天然良港的區位優勢，寧波自古便是東南沿海的物流樞紐。19世紀以來，一批批寧波人從三江口揚帆起航，懷揣“敢為天下先”的膽魄走向世界。他們中，既有憑著剃刀、廚刀、裁衣刀“三把刀”闖蕩四海的能工巧匠，也有在上海開埠後勇闖航運、金融等新興行業的商業先鋒。從魚鹽糧糖到南北貨品，從銀樓錢業到中西藥行，他們的足跡遍布傳統與現代商業的各個領域。其中，還有不少甬商早早涉足境外經營，在海外建立起早期的寧波同鄉組織。



為系統保存並傳承這份珍貴的精神文化遺產，2006年，寧波市決定籌建寧波幫博物館。經過3年精心打造，2009年10月，博物館正式向公眾開放。

