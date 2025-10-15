破解轉化難！專交會交易額累計超百億元

第十四屆中國國際專利技術與產品交易會現場。（圖片來源：新華社） 中評社北京10月15日電／據新華社報導，10月13日至15日，第十四屆中國國際專利技術與產品交易會在大連舉行。自2002年創立至今，這一知識產權盛會，已吸引30餘個國家和地區參加，形成交易超百億元。



與此相呼應的，是我國知識產權轉化運用邁上新台階。國家知識產權局最新數據顯示，國內發明專利有效量已超500萬件。自2023年起，我國開展專利轉化運用專項行動，截至今年8月底，全國專利轉讓許可備案次數已累計達115.4萬次，企業發明專利產業化率達53.3%。



科技成果轉化不是一件容易的事，通過專交會上亮眼的“成績單”，記者觀察到一些破局之道。



聚焦社會民生需求，專利的質量越來越高——



當日頒發了第二十五屆中國專利金獎，30個獲獎項目，個個都實打實突破行業瓶頸。



中鐵五院設計研發的“昆侖號”填補千噸級高鐵箱梁運架一體設備的全球空白；集成式熱管理系統，成功攻克電動汽車高低溫續航難題；截短的人乳頭瘤病毒16型L1蛋白，使國產九價HPV疫苗成為可能……知識產權“量”“質”齊升。



積極“摸底”對接，喚醒“沉睡”的專利——



近年來，國家知識產權局為創新“牽線搭橋”，對全國高校和科研機構134.9萬件存量專利“摸底”，開展各類對接活動1.6萬餘次。截至9月底，實現產業化的高校和科研機構有效發明專利數量近6萬件。



本屆專交會上，來自全國高校院所的50餘項前沿專利技術現場“尋親”，大連理工大學智能水母捕撈作業平台技術成果及應用服務項目等多個項目與相關企業現場達成意向。



加速商業應用，更多專利從“書架”走向“貨架”——