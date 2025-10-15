中國海軍“絲路方舟”號醫院船抵達湯加

中評社北京10月15日電／據人民日報海外版報導，當地時間10月13日上午，正在執行“和諧使命-2025”任務的中國海軍“絲路方舟”號醫院船抵達湯加努庫阿洛法港，開展為期7天的醫療衛生服務和文化交流等活動。這是執行“和諧使命”系列任務的中國海軍醫院船第四次到訪湯加。



10時許，在湯加海軍巡邏艇引導下，“絲路方舟”號醫院船懸掛中湯兩國國旗，緩緩駛抵努庫阿洛法港。湯加代理首相福希馬洛西及軍政要員、中國駐湯加大使和當地民眾、華僑華人及中資機構代表等在碼頭迎接。湯加軍樂隊演奏中湯兩國國歌，身著傳統服飾的當地民眾向中國海軍官兵獻上花環，表演民族舞蹈。



訪問湯加期間，“絲路方舟”號醫院船除在醫院船主平台提供診療服務外，還將與湯加海軍進行戰傷救護學術交流，與湯加醫院舉辦醫學論壇，派出艦載直升機和多支醫療分隊前往外島和當地社區開展巡診，派出文化分隊赴當地學校開展文化交流等。此外，兩國海軍將在港外海域舉行聯合演練。



中國海軍艦艇曾多次訪問湯加。2022年1月，湯加遭受火山噴發自然災害，中國海軍艦艇編隊運送1400餘噸救災物資馳援湯加。“和平方舟”號醫院船曾於2014年、2018年、2023年三次訪問湯加，累計為當地提供醫療服務1.5萬多人次。