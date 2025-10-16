華府觀察：特朗普重燃關稅戰火又臨陣退縮？

特朗普意欲重燃關稅戰火，外界關注他如何臨陣退縮 中評資料相 中評社華盛頓10月15日電（記者 余東暉）特朗普似乎正在進入新一輪的“虛張聲勢，憑空造牌”模式，時而揮舞大棒，時而說點好話。越來越適應他這套招數的外界不再恐慌，反而更有興趣看他如何“臨陣退縮”（TACO）。中方則繼續保持“打，奉陪到底；談，大門敞開”的姿態，冷靜應對特朗普的談判招數。



在美國接連出台新的針對中國的限制性措施後，中國上週四宣布對稀土及相關產品實施新的重大出口管制措施。特朗普上周五顯然生氣了，突然在“真相社交”上發出長篇帖子，揚言從11月1日起對所有中國產品額外徵收100%的關稅，並且宣稱可能不見中國領導人了。“關稅戰”似乎硝煙再起。



上週日，特朗普突然語氣緩和，放軟聲調，再發帖子：“別擔心中國，一切都會好起來的！”中美進行工作層面磋商的消息傳出，其主要談判代表財長貝森特和貿易代表格里爾傳達“局勢緩解”的信號，稱韓國峰會仍可能如期舉行。



週二（14日）傍晚，特朗普又變臉，稱中國不進口美國大豆損害了美國豆農，是“經濟敵對”，他考慮“終止與中國有關的食用油業務”--“我們自己能很輕鬆地生產食用油，不需要從中國購買”。原來這回他打的是“禁止進口”牌。耐人尋味的是，這次威脅是在特朗普會見阿根廷總統米萊之後發出的。過去幾個月，中國轉向阿根廷購買大豆。