世糧署：援金減少致近1400萬人極度饑餓

5月6日，在剛果（金）東部北基伍省戈馬市郊，一名流離失所者在路邊的草叢裡尋找馬齒莧充饑。圖源：新華社 中評社北京10月16日電／據新華社報導，聯合國世界糧食計劃署15日說，由於援助資金大幅減少，世糧署在6個國家的運轉受影響，接近1400萬人將陷入“緊急”糧食不安全狀態。



世糧署在最新報告中說，世糧署的資金狀況“從未如此艱巨”，今年預期獲得資金64億美元，同比將減少大約四成，去年獲得資金大約為100億美元。



世糧署警告，由於資金減少，目前獲得食品援助的1370萬人將陷入“緊急”糧食不安全狀態，世糧署在阿富汗、剛果（金）、海地、索馬里、南蘇丹和蘇丹的運轉受到“嚴重影響”。



在剛果（金），10月衹有60萬人能夠獲得世糧署的食品援助，而這一援助機構原本計劃向230萬人發放援助；在阿富汗，衹有不到10%亟需援助的人獲得世糧署援助，越來越多的人營養不良；在南蘇丹，由於資金限制，世糧署將難以在瀕臨饑荒的地區實施成本高昂的空投；在海地，需要援助的家庭僅得到世糧署標準月度配額的一半。



“我們眼睜睜地看著數以百萬計的人受到饑餓折磨，”世糧署執行幹事辛迪·麥凱恩說，“這不僅僅是資金缺口，而是需求和能力之間存在現實差距。我們數十年來在抗擊饑餓方面取得的成果有可能付諸東流。”



世糧署說，全球處於饑餓狀態的人數已達到創紀錄水平，3.19億人處在糧食安全階段綜合分類中的危機級糧食不安全狀態，其中4400萬人陷入“緊急”糧食不安全狀態。聯合國有關機構8月確認，加沙地帶超過50萬人陷入饑荒，即糧食安全階段綜合分類中最嚴重的災難狀態。



世糧署報告沒有點名任何一個國家，但注意到英國《柳葉刀》雜誌一份報告指出美國削減對外援助對全球人道主義援助事業的影響。