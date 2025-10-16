【
載有美防長的飛機在英國緊急降落
http://www.CRNTT.com
2025-10-16 11:27:30
中評社北京10月16日電／據新華社報導，一架載有美國國防部長赫格塞思的飛機15日晚因緊急情況降落在英國一處機場。
美國國防部發言人肖恩·帕內爾在社交媒體上證實這一情況，並透露：此次“非計劃降落”是由於飛機擋風玻璃出現裂痕所致。飛機根據標準程序安全降落，包括赫格塞思在內的機上所有人員均平安無恙。
據悉，赫格塞思當天早些時候在比利時布魯塞爾出席北約防長會議，隨後乘機離開，計劃返回美國。
