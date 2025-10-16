邊境衝突後　巴基斯坦與阿富汗實施臨時停火

10月13日，在巴基斯坦與阿富汗的邊境口岸多爾哈姆，卡車因邊境地區衝突而滯留。圖源：新華社 中評社北京10月16日電／據新華社報導，巴基斯坦和阿富汗政府15日分別發表聲明，證實兩國間將實施停火。目前停火已開始實施。



臨時停火為期48小時



巴基斯坦外交部15日表示，應阿富汗方面請求，巴阿兩國政府同意臨時停火48小時。停火自巴基斯坦當地時間15日18時（北京時間21時）開始。在此期間，雙方將作出努力，通過建設性對話為這一“複雜但有望解決的問題”尋找積極解決方案。



阿富汗政府發言人扎比烏拉·穆賈希德15日傍晚在社交媒體發文說，根據巴基斯坦方面的請求和堅持，自阿富汗當地時間15日17時30分（北京時間21時）開始，阿巴兩國之間將實施停火。阿富汗政府指示其所有軍隊，從17時30分起，只要對方不發動攻擊，就要遵守停火。



截至發稿時，巴基斯坦和阿富汗方面分別向新華社記者證實，已落實停火安排。



此外，巴基斯坦軍方消息人士15日告訴新華社記者，巴軍方當天對阿富汗首都喀布爾及南部省份坎大哈的阿武裝分子等進行了“精準打擊”。



小規模武裝衝突不斷



近期，阿富汗和巴基斯坦邊境地區不斷發生小規模武裝衝突。