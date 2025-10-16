加征關稅拉動美國物價繼續上漲

中評社北京10月16日電／據新華社報導，美國聯邦儲備委員會15日發布的全國經濟形勢調查報告顯示，受加征關稅影響，9月初到10月中旬美國所有聯邦儲備區物價繼續上漲。



根據美國《聯邦儲備法》，美國全國劃分為12個聯邦儲備區，每區設立一家聯邦儲備銀行。該報告根據12家聯邦儲備銀行的最新調查結果編制而成，也稱“褐皮書”。



報告顯示，自9月初到10月中旬，許多聯邦儲備區由於進口成本以及保險、醫療保健和技術解決等服務成本上升，導致投入成本增速加快。一些製造業和零售業公司已將更高進口成本完全轉嫁給客戶。



許多聯邦儲備區報告預計，經濟不確定性加劇將拖累經濟活動。有聯邦儲備區報告明確指出，政府長期“關門”將給經濟增長帶來下行風險。



勞動力市場方面，“褐皮書”顯示各地區、各行業勞動力需求普遍低迷。大多數聯邦儲備區報告稱，由於需求疲軟、經濟不確定性加劇和對人工智能技術投資增加，更多雇主通過裁員和自然減員的方式減少員工人數。同時，由於近期移民政策變化，多地酒店業、農業、建築業和製造業出現勞動力供應緊張狀況。



美聯儲每年發布8次“褐皮書”，通過聯邦儲備銀行對全美經濟形勢進行摸底。該報告是美聯儲貨幣政策會議的重要參考資料。



由世界貿易組織和國際貨幣基金組織聯合開發的關稅跟蹤工具顯示，截至9月16日，美國對全球所有產品的貿易加權平均關稅稅率為17.9%，大幅高於年初的2.44%。