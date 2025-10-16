美防長敦促盟國增購美制武器

中評社北京10月16日電／據新華社報導，美國國防部長赫格塞思15日在布魯塞爾與北約秘書長呂特共同舉行的記者會上，敦促盟國通過“烏克蘭優先需求清單”機制增購美國武器以加強對烏克蘭的軍事援助。



北約成員國國防部長當天在布魯塞爾舉行會議，聚焦協調對烏克蘭的軍援及長期防務支持。



赫格塞思在記者會上表示，相關承諾需要盡快轉化為能力，並敦促更多國家“捐得更多”“買得更多”，以推動烏克蘭局勢走向“和平解決”。



呂特說，“烏克蘭優先需求清單”是美國向烏克蘭提供致命和非致命武器的機制，費用由北約盟國承擔。荷蘭、丹麥、挪威、瑞典、德國等國已宣布通過該機制出資購買美國軍備，累計到位及承諾資金超過20億美元。



儘管美方敦促所有盟友為“烏克蘭優先需求清單”機制出資，但法國、英國等歐洲大國尚未作出相關承諾。



烏克蘭總統澤連斯基9月證實，“烏克蘭優先需求清單”機制下首批總值10億美元的軍事援助已開始交付，其中包括“愛國者”導彈。烏美正在討論一項價值900億美元的軍售協議，包括遠程武器。



俄羅斯政府強調，俄方對俄烏談判仍持開放態度，希望通過政治和外交手段解決俄烏衝突。西方向烏克蘭提供武器阻礙和平解決俄烏衝突，並使北約國家直接捲入這場衝突。