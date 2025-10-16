中評社北京10月16日電／據新華社報導，中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅15日在杭州同法國總統外事顧問博納舉行第二十七次中法戰略對話。



王毅表示，近一年來，中法關係在兩國元首引領下取得新進展，各層級往來密切，務實合作扎實推進，多邊協作日益緊密。中法同為聯合國安理會常任理事國和獨立自主大國，打造更具戰略穩定性和前瞻性的中法關係，符合兩國人民長遠利益，也是中法兩國應盡的國際責任。



王毅表示，中方願同法方加強高層交往，深化戰略互信，推進全方位合作。即將召開的中國共產黨二十屆四中全會將研究“十五五”規劃，相信這將給法國對華合作帶來更多機遇。雙方要繼續深化傳統領域合作，積極探索新興領域合作，大力挖掘地方合作潛能。中方願同法方加強在聯合國框架下的多邊協調。



博納表示，法方堅持獨立自主的外交傳統，堅定不移奉行一個中國政策。期待同中方本著平等互惠精神加強經貿、民用核能、科技、新能源等領域務實合作。法方反對打貿易戰，反對陣營對抗。



王毅表示，中歐關係的主基調應是合作，正確定位應是夥伴。希望法方推動歐盟堅持真正戰略自主，樹立正確對華認知。博納表示，法方願為歐中加強對話合作發揮積極作用。



雙方還就烏克蘭危機、中東局勢、全球治理體系改革完善等共同關心的問題深入交換了意見。