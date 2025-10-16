泰方對解決泰柬邊境衝突表態

10月10日，在泰國沙繳府，泰軍士兵在泰柬邊境區域進行排雷作業。圖源：新華社 中評社北京10月16日電／據新華社報導，泰國外交部發言人尼康德10日表示，泰柬邊境局勢影響兩國經濟和民間交往，泰國致力於通過和平方式解決與柬埔寨的衝突。



10日，泰國外交部長及相關官員聽取在柬的泰國企業代表匯報問題與困難。尼康德在匯報結束後接受媒體採訪時說，兩國衝突影響到普通民眾和企業，致使邊境貿易發展大幅放緩，這是泰國不願意看到的。泰國致力於通過和平方式解決邊境衝突，希望柬方與泰國一道，致力於和平與人民福祉。



記者9日在位於泰柬邊境的泰國沙繳府看到，空叻邊境口岸沒有人員往來，附近的邊貿市場也衹有零星幾家商鋪營業。據口岸值守工作人員介紹，該口岸因邊境衝突於4個多月前關閉，從人群熙攘變成現在空無一人。



在沙繳府的邊境村靠近泰柬邊境約幾百米的地方，泰方士兵拉起了封鎖線，禁止民眾靠近邊境線。村民告訴記者，在邊境衝突之前，他們和柬埔寨民眾往來密切，現在不僅人員及商貿交往停止，還要隨時擔心衝突發生，希望可以早日恢復昔日景象。



今年5月以來，泰柬雙方因領土爭議在邊境地區發生多輪衝突。由於緊張局勢持續，兩國已關閉大部分邊境口岸，僅保持人道主義通行。

