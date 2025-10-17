楊流昌：捍衛歷史正義　推進國家統一進程

楊流昌（中評社 海涵攝） 中評社北京10月17日電（記者 海涵）前香港中聯辦台灣事務部部長楊流昌15日在京參加北京涉台研究聯席會議第十三次研討會。在發言中，他從歷史、法理和現實三個維度對台灣問題的本質加以釐清，並闡釋了當前紀念台灣光復的時代意義。



楊流昌指出，80年前的10月25日，中國政府在台北公會堂正式受降並接收台灣，結束了日本殖民統治，台灣回到祖國懷抱。這是中國人民抗日戰爭和世界反法西斯戰爭的重要勝利成果，也是近代以來中國捍衛國家主權和領土完整的歷史豐碑。



“然而，80年後的今天，美國當局及其在台機構竟公然歪曲《開羅宣言》《波茨坦公告》等國際法律文件，炒作所謂‘台灣地位未定’謬論，企圖為‘台獨’分裂勢力撐腰打氣。”楊流暢認為，這種罔顧歷史、踐踏法理的行徑，不僅是對中國人民的歷史挑釁，更是對二戰後國際秩序的嚴重破壞。



台灣光復的歷史與法理鐵證不容篡改



楊流昌表示，台灣自古以來就是中國領土不可分割的一部分。公元3世紀三國時期，東吳孫權派船隊抵達台灣；宋元時期，中央政府設立澎湖巡檢司，正式行使行政管轄權；明清兩代，台灣納入府縣體系，成為中國東南海疆重鎮。1895年，日本通過甲午戰爭迫使清政府簽訂《馬關條約》，強行竊取台灣。此後50年間，台灣同胞從未屈服於殖民統治，先後發動霧社起義、羅福星抗日鬥爭等上百次反抗運動，用鮮血證明台灣人民始終是中華民族大家庭的一員。



楊流昌說，1943年《開羅宣言》明確規定：“日本所竊取於中國之領土，例如東北四省、台灣、澎湖群島等，歸還中華民國。”1945年《波茨坦公告》第八條進一步強調：“《開羅宣言》之條件必將實施，而日本之主權必將限於本州島、北海道、九州島、四國及吾人所決定其他小島之內。”同年日本簽署《終戰詔書》，明確接受《波茨坦公告》，無條件投降。從法律層面看，《開羅宣言》和《波茨坦公告》作為二戰期間同盟國達成的國際協議，具有無可辯駁的法律效力，早已為國際社會普遍承認。

