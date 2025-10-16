中評社北京10月16日電／網評：《沒出息》引共鳴 再破“綠色藩籬”



“本來應該從從容容、游刃有餘，現在是匆匆忙忙、連滾帶爬；睜眼說瞎話，你在哽咽什麼？你在哭什麼哭啊，沒出息！”─最近有大陸網絡博主把民進黨“立委”王世堅幾年前質詢時的發言配上樂曲，改編成歌曲《沒出息》，由於畫面搭配王世堅激動的手勢以及拍桌子的神情，極具戲劇張力，加之歌詞有趣接地氣，迅速在網上社交媒體抖音走紅，而且還從大陸“紅回台灣”。島內網友“接龍”繼續發揮創意，將這首歌結合AI動畫，製作出“議場版MV”，上傳到網絡，不到一天就突破16萬次觀看，留言區還有不少好評：“這不是金曲，是神曲！”“提名金曲獎都不為過！”、“問‘世堅’情為何物，直叫人‘連滾帶爬’！”還有網友笑稱“王世堅‘綠’了一輩子，現在終於‘紅’了”，“民進黨已經爛透了，王世堅出道（娛樂圈）吧”。



《沒出息》深受兩岸網友青睞，絕非偶然。近年，從《求佛》、《科目三》到《大展鴻圖》，這些在大陸網上社交平台爆紅的創意短片，接連也在台灣網絡掀起模仿熱潮。這正正說明兩岸文化同根同源、彼此同聲同氣，當然也就容易產生共鳴了。自民進黨上台這些年來，不斷出台各種措施打壓兩岸民間交流、破壞兩岸關係。今年3月賴清德炮製所謂“17項策略”，公然宣稱“大陸是境外敵對勢力”，全面限縮兩岸各領域交流，甚至還注銷了曾申請大陸定居證的台灣居民張立齊的台灣身份證，借此“殺一儆百”、製造寒蟬效應，企圖阻撓兩岸民眾往來，為兩岸民間交流設障。然而，儘管民進黨當局“喊打喊殺”，但依然阻擋不了兩岸民間交流，尤其在網絡世界，兩岸年輕人在社交平台互動熱絡。大陸網絡社交平台抖音、小紅書、B站深受台灣年輕一代喜愛。台灣方面數據顯示，18到29歲年齡層民眾有34.37%人使用抖音或TikTok。而且從趨勢上看，在台灣使用抖音的人數持續上升。