網評：直面網約車發展痛點　銳意破局改革

中評社北京10月16日電／網評：直面發展痛點 銳意破局改革



來源：大公報 作者：青平



10月15日，立法會通過《2025年道路交通（修訂）（網約車服務）條例草案》。今年以來，面對網約車的發展困境、網約車與的士的尖銳矛盾，特區政府事不避難，順時應勢，堅定改革決心，採取分段立法、穩步推進的方式推進改革，香港網約車規管立法的落地，標誌著網約車發展迎來新機遇。



直面爭議，改革破局



網約車這種新業態究竟好不好，需不需要發展，需不需要監管？是擺在政府面前的首要問題。縱觀全球，在新一輪科技革命和產業變革的大背景下，網約車的出現是“互聯網＋交通”的必然結果。近年來，“共享理念”更是深入人心，在人口密集的大城市，傳統的私家車擁有模式效率偏於低下，未來更有“從擁有汽車到共享汽車”的發展趨勢。



然而，網約車自11年前悄然進入香港並發展至今，卻一直沒有清晰明確的法律許可，持續游走在“灰色地帶”。香港市民在享受著網約車出行便利的同時，卻也承擔著監管不足帶來的安全風險。這根源於，在香港推行規管網約車的改革，具有“兩難”甚至“多難”的特點。香港人口多、土地面積狹小、道路狹窄，交通壓力大，一直以來更重視發展公共交通系統，網約車的興起，會不會衝擊現有的平衡，“發展了”卻沒有“好結果”？香港傳統的士行業長期處於壟斷狀態，的士牌照曾是非常熱門的投資產品，網約車的興起直接衝擊的士車主和司機的利益。還有聲音認為，對網約車這種新業態應讓其“野蠻生長”，如果規管後給予的發展空間有限，會不會陷入“一管就死”的境地？各種利益矛盾觀點看法相互交織。網約車的改革，一度成為碰不得、改不動的難題。



“何以破局？唯有改革。”現屆政府直面發展痛點，有決心、有魄力來捅破這層“窗戶紙”，通過立法給“白牌車”摘掉“黑戶”的帽子，給的士業界良性的競爭空間，給市民創造更加安全、便捷的出行體驗，給“拚經濟、謀發展、惠民生”工作交上一頁新的答卷。