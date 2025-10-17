海峽兩岸社團交流節開幕　百團牽手促融合

2025海峽兩岸社團交流節在北京開幕（中評社 許思悅攝） 中評社北京10月17日電（實習記者 許思悅）10月16日上午，由北京海峽兩岸民間交流促進會和朝陽區人民政府共同主辦的2025海峽兩岸社團交流節在北京開幕。近百個台灣民間社團360餘名台灣嘉賓參加。海峽兩岸關係協會會長張志軍，北京市政協副主席、北京海峽兩岸民間交流促進會會長王紅，海基會前副董事長兼秘書長高孔廉出席開幕式並致辭，北京市委常委馬駿出席開幕式及有關活動。



朝陽區委書記吳小傑致歡迎詞，對參加交流節的台灣社團朋友表示熱烈的歡迎。他表示，朝陽區作為首都對外開放和兩岸交流的重要窗口，始終積極搭建兩岸同胞交流互動的平台。此次交流節選擇在朝陽舉辦，既是對區域多元文化氛圍的認可，更將為兩岸社團深化合作、同胞增進情誼提供新契機，朝陽區將全力做好服務保障，推動兩岸社團交流落地生花。



市政協副主席、北京海促會會長王紅致辭指出，兩岸同胞同根同源，交流合作是大勢所趨。作為專業從事海峽兩岸交流的社團團體，北京海促會秉持“兩岸一家親”理念，團結凝聚兩岸社團，深入開展京台各領域交流合作。兩岸關係發展的根基在民間，動力在人民，希望兩岸社團朋友借助交流節平台深化交流合作，北京海促會將繼續發揮民間性、專業性、聯誼性優勢，不斷譜寫兩岸民間交流合作新篇章。



海協會會長張志軍致辭，他指出，在新時代黨解決台灣問題總體方略指引下，在一個中國原則和“九二共識”基礎上，推動兩岸交流往來是民心所向。兩岸關係穩步向前，兩岸同胞才能共享民族復興的偉大榮光。社團交流是兩岸民間互動的重要紐帶，海峽兩岸社團交流節是兩岸民間交流的重要品牌活動，希望兩岸社團以此次交流節為契機，深入互動聯誼，持續擴大兩岸各領域合作，促進民心相通、心靈契合，進一步塑造祖國統一大勢。



海基會前副董事長兼秘書長高孔廉致辭，他深情回顧了致力於推動兩岸關係和平發展的經歷。他表示兩岸交流是促進兩岸人民相互瞭解、互利互惠、共享紅利的康莊大道，面對當前局勢，更應排除干擾、積極溝通，通過社團交流推動兩岸融合，以實際行動回應兩岸民眾對和平發展的期盼。他說，這麼多社團參加海峽兩岸社團交流節，對於兩岸互相瞭解必然起到正面效應，希望大家常來常往、凝聚感情，共同為中華民族繁榮而努力。