張志軍：塑造統一大勢　兩岸共享榮光

海峽兩岸關係協會會長張志軍在開幕式上致辭（中評社 許思悅攝） 中評社北京10月17日電（實習記者 許思悅）由北京海峽兩岸民間交流促進會和朝陽區人民政府共同主辦的2025海峽兩岸社團交流節16日在京開幕。海峽兩岸關係協會會長張志軍在開幕式上致辭表示，在新時代黨解決台灣問題的總體方略指引下，在一個中國原則和“九二共識”的基礎上，推動兩岸交流往來是民心所向，而社團交流則是塑造祖國統一大勢的重要一環。



張志軍指出，今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，習近平總書記發表重要講話並檢閱部隊，鄭重宣示了中國人民堅持走和平發展道路的堅定立場和決心，發出了中華民族偉大復興勢不可擋的時代強音，極大激發了全體中華兒女的民族精神與民族力量。台灣光復、回歸祖國，是包括台灣同胞在內的全體中國人民前赴後繼、浴血奮戰鑄就的偉大勝利的重要成果。過去，我們團結一致，能夠打敗窮凶極惡的日本侵略者，讓台灣重歸祖國版圖；今天，強盛起來的中華民族，更不可能讓台灣從祖國分裂出去。



他強調，當前，世界百年未有之大變局加速演進，國際形勢複雜多變，但我們推進中國式現代化的步伐堅定不移。大陸正以超大規模市場優勢、科技創新與產業升級優勢，不斷書寫現代化建設新篇章，以更加開放包容的姿態展現出蓬勃生機。兩岸同胞血脈相連、親望親好，大陸始終尊重、關愛、造福台灣同胞，秉持“兩岸一家親”理念，為台灣同胞提供同等待遇，持續推動兩岸融合發展。



張志軍表示，兩岸交流合作的步伐從未停息。當前，“要和平、要發展、要交流、要合作”的主流民意愈發強勁，兩岸民間交往始終充滿生機活力。兩岸社團作為民間力量的重要載體和推動兩岸同胞心靈契合的重要紐帶，積極在經貿往來、文化傳承、公益幫扶等領域開展了大量務實合作，為兩岸同胞在交流中增進瞭解、在合作中實現共贏發揮了重要作用，讓中華民族共同體意識在實踐中不斷深化與發展。



他指出，本屆交流節以“百團牽手、百花齊放”為主題，既是對兩岸社團加強交流合作的生動描繪，更彰顯了兩岸一家親的深厚情誼。相信兩岸各界社團攜手並進、共同努力，定能讓兩岸交流合作的百花園更加生機盎然。



張志軍強調，國家統一是國家大事、歷史大義、家國正道。兩岸關係和平發展、融合發展，是增進兩岸同胞福祉的必然選擇。他呼籲大家堅持正確的歷史觀、民族觀、國家觀，做堂堂正正的中國人，堅決反對分裂和外來干涉，共同維護台海和平穩定，守護好共同的家園，共創中華民族偉大復興的美好未來。

