高孔廉談兩岸交流：根基在民間　未來在青年

高孔廉出席2025海峽兩岸社團交流節（中評社 許思悅攝） 中評社北京10月18日電（實習記者 許思悅）在2025海峽兩岸社團交流節期間，海基會前副董事長兼秘書長高孔廉多次闡述對兩岸關係發展的深刻見解。



高孔廉在開幕式致辭中強調，兩岸交流是促進相互瞭解、互利互惠的康莊大道，面對當前局勢，更應排除干擾、積極溝通，通過社團交流推動兩岸融合，以實際行動回應兩岸民眾對和平發展的期盼。他特別呼籲建立對口單位的制度化往來機制，讓兩岸關係發展獲得更好助益。高孔廉充分肯定朝陽區為台灣青年提供的就學、實習、就業、創業等機會，認為這些措施將為兩岸關係注入新活力。



開幕式結束後，高孔廉接受記者採訪。針對“海峽兩岸社團交流節與以往的兩岸交流活動的不同之處”這一問題，他指出，相比之下，社團交流活動層面更廣、領域更多元。他指出，民間社團涵蓋的領域非常廣泛，既有專業性強的組織，也有綜合性的基層團體，如獅子會等。這類社團交流能夠觸及社會更廣的層面。不同於以往以經貿為主的交流，這種社團間的往來更貼近普通民眾，能夠促進社會層面的理解與互信。



針對當前海基會與海協會交流陷入停滯的狀況，他指出民進黨的政治立場是造成交流停滯的根本原因。高孔廉強調，“九二共識”的本意是雙方都堅持一個中國原則，但對其內涵與表述各有不同。這種共識其實“對台灣是有利的”，但如今民進黨將其污名化、曲解為“大陸強加的框架”，造成不必要的阻隔。高孔廉表示，他曾在海基會任職，希望雙方能恢復溝通與協商。他呼籲台灣當局至少應表達“民族同根、文化同源”的善意，為恢復兩岸溝通創造必要條件。



在座談交流中，高孔廉回顧了自己往來兩岸170次的親身經歷，他強調，當前台灣尚有大量同胞對大陸發展缺乏瞭解，而網紅直播等新型交流方式正在有效改變這一狀況。他結合教導大陸學生的感人經歷，說明青年在成長過程中建立的理解與友誼，將成為推動兩岸關係發展的中堅力量。他對現場的台灣民間社團負責人表示，希望大家回台後積極建言，推動建立對接機制，通過制度化、定期的交流往來，增進民眾相互瞭解，共同推動兩岸關係和平發展。

