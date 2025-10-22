台商語中評：立足台灣　胸懷大陸　合作共贏

高雄商界聞人“褲子大王”楊政城接受中評社記者採訪（中評社 許思悅攝） 中評社北京10月22日電（實習記者 許思悅）在2025海峽兩岸社團交流節現場，多位台灣工商界人士接受採訪，暢談參與感受與發展期待。他們普遍認為，兩岸民間交流至關重要，應持續深化合作，共創雙贏局面。



高雄商界聞人“褲子大王”楊政城接受中評社記者採訪，他回答了“大陸與台灣服裝市場的差異”這一問題，直言台灣市場有限，而大陸市場潛力巨大，處處是機遇。楊政城提出“立足台灣，胸懷大陸，放眼全世界”的商業理念，以實際行動支持兩岸經貿往來，他說自己購買了蠶絲等商品，稱讚“大陸的東西太好了”。談及此次交流節活動，他表示自己首次參與，心情非常愉快。他用“兩岸一家親”表達切身感受，並引用佛教典故形容兩岸緣分的珍貴。他強調：“兩岸都是龍的傳人，應該多多交流，不要太封閉。”



來自雲林縣的蔡先生已是第二次參加交流節活動。他深切感受到大陸近十年的日新月異，特別是科技領域的快速發展。他希望通過海峽兩岸社團交流節未來幾天的參訪交流，“學習大陸科技的進步發展，尋找台灣可以借鑒應用的地方。”



兩位台商的心聲，代表了台灣工商業界的普遍期待：暢通無阻的交流，意味著實實在在的商業利益與廣闊的市場機遇。他們正用實際行動證明：深化合作、暢通往來，是互利共贏的正道。

