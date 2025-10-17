“京彩”文旅亮相海峽兩岸社團交流節

北京市文化和旅遊局代表崔華向到場的兩岸嘉賓作主題推介（中評社 許思悅攝） 中評社北京10月17日電（實習記者 許思悅）在10月16日舉行的2025海峽兩岸社團交流節上，北京市文化和旅遊局代表崔華向到場的兩岸嘉賓作了主題推介，生動介紹了北京獨具魅力的文旅資源，全面展現了這座兼具歷史底蘊與現代風采的國際大都市。崔華表示，北京是全球擁有世界文化遺產最多的城市，八大遺產與“雙奧之城”的現代形象交相輝映，構成了北京文旅的亮麗名片。



據崔華介紹，北京擁有的八大世界文化遺產包括：故宮、長城、頤和園、天壇、大運河、明十三陵、周口店北京人遺址以及2024年最新入選的北京中軸線。這些文化遺產時間跨度從70多萬年前至明清時期，最早的長城距今已有2300多年歷史，大運河開鑿於2500年前、長度達1800多公里，周口店北京人遺址更可追溯到70多萬年前。每年這些珍貴的文化遺產都吸引著400多萬國際遊客前來參觀。



從古代穿越到現代，北京作為全球首個“雙奧之城”，奧運遺產成為其當代發展的亮眼名片。奧運會的舉辦不僅帶動了北京體育產業蓬勃發展，也推動了北京旅遊產業蓬勃發展，推動了一大批世界一流體育基礎設施建設。奧林匹克公園、鳥巢、水立方、速滑館等體育基礎設施，已成為深受市民和遊客喜愛的體育休閑樂園和熱門打卡地。



在娛樂體驗方面，推介人重點推薦了北京環球影城與國家大劇院。前者是充滿歡樂的童話世界，後者則提供舞蹈、音樂、歌劇等世界頂級的藝術享受。此外，燈火闌珊的CBD夜景、游人如織的什刹海，以及故宮角樓咖啡的愜意體驗，也都能為旅途增添獨特驚喜。



城市推介會結束後，兩岸社團代表現場發布了《兩岸社團守護未來倡議》，一致倡議：“以和平護家園，讓根脈永相連；以融合促共融，讓日子更紅火；以交流暖人心，讓親情更濃厚。”發出了“要和平、要發展、要交流、要合作”的最強音。本次活動通過生動展現北京的城市魅力，為台灣同胞打開了一扇深入瞭解大陸的窗口。相信這份“北京指南”將吸引更多台灣同胞親身到訪，在走走逛逛中感受大陸的真實面貌，促進兩岸同胞心靈契合。

