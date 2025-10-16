印尼期待深化與中國職業教育合作

中評社北京10月16日電／據新華社報導，印尼高等教育與科技部副部長蔣黛蘭（斯特拉·克麗絲蒂）15日在雅加達舉行的2025中國－印尼校企合作峰會上說，印尼希望深化與中國職業教育合作，借鑒中國產教融合的經驗，推動本國教育體系與產業政策深度對接，培養更多高素質技術人才。



蔣黛蘭表示，印尼非常重視課程體系與產業需求的匹配問題，目前正在推動與中國多所院校和企業開展合作，例如正與江蘇的一些理工院校和企業合作，將它們的課程體系引入印尼理工院校，幫助印尼學生在學習階段就接觸產業標準。



她說，印尼還在積極推動教師與產業接軌，派遣教師進入企業去積累實踐經驗，歡迎中資企業向印尼高校提供設備支持，“讓學生在課堂上就能掌握最新技術和工藝”。



她還特別提到，印尼正在推廣“大學＋大學＋企業”的合作模式，即印尼高校與中國高校、企業共同培養人才，實行“一年在印尼學習、一年在中國學習、一年在企業實習”的培養機制，“這一模式還借鑒了中國強化校企協同育人的理念”。



印尼高等教育與科技部技術總司司長艾哈邁德·納吉布·布爾哈尼表示，當前印尼高校與產業界之間仍存在脫節，科研成果亟需轉化為現實生產力，“希望通過此次峰會搭建起連接學術界與產業界的橋梁”。



2025中國—印尼校企合作峰會由印尼高等教育與科技部主辦，多家印尼中資商會協辦，旨在推動教育與產業協同發展，促進中印尼兩國在產教融合領域務實合作。