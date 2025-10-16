中評社北京10月16日電／網評：老將讓賢非退步 實質民主正深化



來源：大公報 作者：董啟真



連日來，多名資深立法會議員宣布不再尋求連任，引發社會熱議。主流輿論肯定他們退位讓賢，並認為是立法機關正常的新陳代謝。但也有個別聲音將該現象曲解為“民主倒退”；顯然，此種論調屬片面理解民主，有必要從更廣闊的歷史與理論維度加以辨析。



民主的內涵並非一成不變，民主的形態在歷史長河中也不斷演進。古希臘的民主實踐通過抽簽產生治理者，強調形式平等，卻容易忽視個體能力差異。及至冷戰期間，以美國為首的西方陣營高舉“個人自由”旗幟，對抗蘇東地區的“民主”主張。冷戰後，西方試圖逐步壟斷對民主的解釋權，將其簡單等同“一人一票”的選舉制度。



治理人才匹配時代所需



古往今來，民主不是某種固定不變的政治儀式，更不應被單一模式所束縛。判斷一個政治體制是否民主，關鍵在於實質內核，而非外在形式。對於民主觀，習近平主席創造性地提出“四個要看”“四個更要看”的標準：“要看人民有沒有投票權，更要看人民有沒有廣泛參與權；要看人民在選舉過程中得到了什麼口頭許諾，更要看選舉後這些承諾實現了多少；要看制度和法律規定了什麼樣的政治程序和政治規則，更要看這些制度和法律是不是真正得到了執行；要看權力運行規則和程序是否民主，更要看權力是否真正受到人民監督和制約。”這一標準準確把握了民主的本質——實現人民當家作主。它超越了西方將民主簡單等同於選舉的形式主義觀念，直指民主制度的成效。



從“實質民主”來審視，香港立法會議員的有序更替，恰恰彰顯了民主的真諦——其核心不在表面人事變動，而在於治理體系能否持續優化、真正服務於特區的根本利益和市民福祉。