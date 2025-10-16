中方就聯合國架構改革提三點建議

中評社北京10月16日電／據新華社報導，中國常駐聯合國代表傅聰15日在“聯合國80周年改革倡議”（UN80）架構改革通報會上發言時說，面對變亂交織的國際形勢，堅持多邊主義、加強聯合國作用、改革完善全球治理是各國的共同期盼，也是“聯合國80周年改革倡議”的最終目標。中方重視聯合國秘書長關於架構改革的報告，正在認真研究，並提出三點初步建議：



第一，架構改革要謀定後動。架構調整是UN80改革中難度最大、影響最深遠的一步，需要充分醞釀和討論。聯合國秘書處要在總結既往經驗、著眼長遠發展的基礎上，穩妥提出改革方案，過程中要深入調查研究、反復權衡利弊、全面科學論證，同時保持公開透明，同會員國廣泛協商，凝聚最大共識，確保改革決定經得起歷史考驗。



第二，架構改革要把准方向。發展領域改革，要加強聯合國經濟和社會事務部（經社部）作為發展支柱核心部門的作用，以經社部為中心加強秘書處內部統籌協調，強化對區域和國別工作的指導。各區域發展水平、實際情況不同，區域層面改革要實事求是，根據地區國家要求量體裁衣。發展系統駐地協調員要聚焦發展授權，避免向和平安全等其他領域盲目擴張。和平安全領域部分授權來自安理會，有關架構調整要重視安理會意見。關於設立人權小組，中方希望進一步瞭解有關考慮和工作方案。



第三，架構改革要務求實效。聯合國各部門和機構應將履行核心授權作為首要任務，發揮自身優勢和專長，避免偏離主業。關於對秘書長特使、代表、協調員、顧問等高級崗位進行審查，希望秘書處盡快拿出審查報告和改革建議，供會員國審議。要高度重視發展中國家在秘書處代表性不足問題，不能在改革過程中加劇職員地域代表性不平衡。



傅聰表示，中方提出全球治理倡議，旨在支持聯合國在國際事務中發揮核心作用，推動全球治理體系朝著更加公正合理的方向發展。中方將在全球治理倡議指引下，同會員國及秘書處共同努力，推動UN80改革向有利於聯合國長遠發展、有利於會員國共同利益的方向前進。