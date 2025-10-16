國合署：中國與全球南方國家共謀發展

中評社北京10月16日電／據新華社報導，國家國際發展合作署新聞發言人李明15日表示，中國作為全球南方天然成員，始終致力於推動全球南方國家加強協作、共謀發展，始終堅持平等相待、合作共贏，不干涉他國內政，不附加任何政治條件，重信守諾、務求實效，量力而行、盡力而為。



當日國合署季度例行記者會上，李明介紹了中方幫助全球南方國家發展的政策考慮以及具體舉措。他說，中國積極分享中國式現代化建設經驗，統籌推進重大標誌性工程和“小而美”民生項目，堅持聚焦民生、授人以漁，通過一系列政策舉措，幫助有關國家改善經濟社會民生和應對全球挑戰，促進全球南方共同發展繁榮。



“一是積極幫助全球南方國家加強基礎設施建設，通過新建、擴建、修復一批公路、鐵路、機場、港口等基建項目，強化互聯互通，促進當地經濟發展。中國－馬爾代夫友誼大橋、援馬達加斯加‘雞蛋路’等標誌性項目廣受贊譽。”李明說。



“二是與全球南方國家分享精準扶貧、農業發展等領域經驗，雜交水稻遠播五大洲近70國，推動非洲多國水稻產量從每公頃2噸提升到7.5噸，極大緩解糧食緊缺問題。菌草技術在100多個國家落地生根，創造了數十萬個就業機會，成為當地‘致富草’和‘幸福草’。”李明表示。



“三是幫助全球南方國家改善民生福祉，魯班工坊、援外醫療隊、‘光明行’等‘小而美’民生援助品牌廣受贊譽。”李明說，全球發展和南南合作基金設立以來，中方已與20多個國際組織在60個南方國家實施了190多個項目，涵蓋糧食、醫療衛生、婦幼健康、職業培訓等多個領域，受益人數超過3000萬。



“四是幫助全球南方國家加強能力建設。”李明說，我們通過來華研修、在職學歷學位教育、境外培訓、派出高級技術專家等形式，為180多個國家和地區培養了50多萬各類發展人才，助力全球南方國家實現自主發展和可持續發展。



李明表示，當前全球南方聲勢卓然壯大，中方願與全球南方國家攜手共進，共同應對風險挑戰、共創美好未來，推動構建人類命運共同體。