外交部：將繼續貢獻中國智慧、中國方案

中評社北京10月16日電／據新華社報導，就大阪世博會中國館榮獲本屆世博會大型自建館展示金獎，外交部發言人林劍15日表示，中華優秀傳統文化理念在解決當下全球挑戰中彰顯著顯著的時代價值，中國將繼續為破解時代之問貢獻深植於東方文明的中國智慧、中國方案。



當日例行記者會上，有記者問：據報導，大阪世博會中國館日前榮獲國際展覽局頒發的大阪世博會大型自建館展示金獎。這是中國貿促會代表中國政府第17次組織中國館參加海外舉辦的世博會並首次獲得該獎。國際展覽局秘書長表示，中國館不僅讓參觀者感受到中國數千年的歷史文化，更展現了中國為未來社會提供的卓越發展方案及擔當。發言人對此有何評論？



“首先我們祝賀大阪世博會中國館獲獎。”林劍說，中國館立足中華文明的傳統生態智慧和新時代綠色發展的理念與成就，展望各國共建人與自然生命共同體的美好願景，成為本屆世博會最受歡迎的國家館之一。



林劍表示，中華優秀傳統文化理念在解決當下全球挑戰中彰顯著顯著的時代價值。從“和衷共濟”的責任擔當到“兼容並蓄”的大國胸懷，從“以和為貴”的處世哲學到“講信修睦”的交往準則，中國近年來提出推動構建人類命運共同體，以及四大全球倡議和共建“一帶一路”倡議，正是這些理念的生動體現，高度契合全人類共同價值，得到國際社會普遍認可和廣泛支持。



“在和平赤字、發展赤字、安全赤字、治理赤字不斷增長的今天，中國將繼續秉持‘天下為公’的道義情懷和大國擔當，為破解時代之問貢獻深植於東方文明的中國智慧、中國方案。”林劍說。