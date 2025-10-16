【
商務部回應中方在世貿組織起訴印度電動汽車
2025-10-16 14:38:46
中評社北京10月16日電／據新華社報導，商務部新聞發言人介紹，10月15日，中方就印度電動汽車及電池補貼措施在世貿組織向印方提出磋商請求。印方相關措施涉嫌違反國民待遇等多項義務，並構成世貿組織明令禁止的進口替代補貼。這些措施給予印方本國產業不公平的競爭優勢，損害了中方利益。中方將採取堅決措施，切實維護國內產業合法權益。
發言人表示，中方注意到，一段時間以來，印多項經貿措施涉嫌違規，已引發世貿成員廣泛關注。我們敦促印方恪守其在世貿組織有關承諾，立即糾正錯誤做法。
