鮑威爾在貨幣政策上“走鋼絲”

圖：美聯儲存款準備金呈現下行態勢（圖片來源：大公網） 中評社北京10月16日電／據大公報報導，在美國費城舉行的全美商業經濟協會年會上，美國聯儲局主席鮑威爾在進入本月議息會議靜默期前發表了講話，語氣相對克制。在降息和通脹預期交織的背景下，鮑威爾正在小心翼翼地調整貨幣政策，試圖在多個目標之間找到平衡。



政策轉向“有節制的寬鬆”



過去兩年，美聯儲以控制通脹為主要任務，維持高利率並持續量化緊縮，來保持整體的緊縮基調。但最近的跡象顯示，這一緊縮周期可能接近尾聲，政策開始向“有節制的寬鬆”方向轉變：一方面考慮有節制地降息，避免通脹預期抬頭；另一方面也在通過資產負債表操作來避免流動性緊張。



鮑威爾明確指出，雖然政府關門導致部分經濟數據缺失，但現有信息顯示，就業和通脹的趨勢與一個月前差別不大，經濟增長甚至略強於預期。不過，勞動力市場也出現了一些疲軟跡象，比如招聘放緩、職位空缺減少。雖然失業率仍處於低位，但未來可能面臨上行壓力。鮑威爾坦言，“就業的下行風險似乎有所增加”，這句話引發了市場的廣泛關注，也被認為是暗示本月將再次降息0.25厘。



聯儲內部對減息有分歧



但美聯儲總體仍將保持謹慎。鮑威爾強調，任何政策選擇都存在風險：降息太快可能導致通脹反彈，太慢則可能影響就業。最新的利率預測圖顯示，今年可能會有一到兩次降息，但內部意見並不一致：有些官員希望更快行動，有些則擔心關稅和供應鏈問題帶來的價格壓力，還有一些人主張“降一次就夠”。這種分歧正體現了鮑威爾在政策上的“走鋼絲”。



與此同時，另一項政策也在悄然推進。鮑威爾暗示，美聯儲可能很快就會停止縮表。雖然銀行體系的準備金仍然充足，但回購利率上升等跡象表明市場流動性正在收緊。他表示，美聯儲將謹慎操作，避免重演2019年回購市場的劇烈波動。當時隔夜利率一度飈升至10%，引發市場恐慌。停止縮表不僅是技術性調整，更是為了在不依賴過度降息的情況下，通過改善流動性來穩定市場。