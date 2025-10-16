資金追捧保險股　保誠上望131元

圖：保誠（02378）（圖片來源：大公網） 中評社北京10月16日電／據大公報報導，港股早前闖上27381點的近四年新高，市場交投活躍，恒指步入長線上升軌道。惟近日貿易戰再起風雲，港股由高位滑落，不過低位有承接，快速直闖26000點關口。隨著整體投資氣氛轉好，資金逐步從防守類轉投向周期類股份，其中金融板塊更見明顯。回顧今年第一季，內銀股率先發力，帶動大市走出漫長調整期；及至第三季，資金轉投保險股，推動股價闖上近年高位。預計資金在防守型與周期型金融股之間輪動，交替推動板塊成為港股上升動力。



金融板塊的周期類股份，焦點集中在保險股，其中保誠（02378）成為資金追捧對象。從技術走勢分析，此股自68元水平啟動本輪中期升浪，形成穩定上升軌道，一度高見110.5元，創兩年多以來新高，反映資金重投該股。料當大市喘定，此股可望順勢再展升浪，沿10天移動平均線組織上升軌道，而50天線成強力支持。目前兩線分別在106.5元及104.6元。



保誠2025年上半年業績表現強勁，股東應占溢利飈升9.7倍。核心保險業務穩健，新業務利潤及年度保費均錄得增長，顯示業務動能持續。傳統內含價值亦穩步提升，整體財務狀況穩健。成為投資機構入市的根據。



操作上，可伺機於105元附近吸納，上線目標看131元，阻力位參考116元，下線以50天線約101元作為參考支持。