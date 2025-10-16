中國低空經濟落地　多元場景賦能千行百業

這是10月15日拍攝的2025中國直升機發展論壇會場。（圖片來源：新華社） 中評社北京10月16日電／據新華社報導，從充滿科技感與未來感的新興經濟形態，到如今走到大眾身邊釋放科技發展紅利，近年來，低空經濟正在中國快速發展。航空救援、無人機配送、電路巡檢、觀光旅遊……低空經濟市場潛力巨大。



這是記者日前從中國航空工業集團主辦的2025中國直升機發展論壇上瞭解到的，該論壇是正在天津舉辦的第七屆中國天津國際直升機博覽會的重要活動之一。



在甘肅紅沙崗光伏發電項目建設現場，承建方中鐵十八局二公司利用無人機開展圖像采集，從而快速識別組件表面的破損、熱斑等故障及污損，為修復打下基礎。實踐證明，無人機圖像采集的缺陷識別率高達95%以上，且無論嚴寒酷暑都具備強大的現場適應性。



這是中國建築行業利用無人機賦能傳統作業的縮影。2024年，低空經濟首次列入國務院政府工作報告，提出積極打造生物製造、商業航天、低空經濟等新增長引擎。中共二十屆三中全會進一步明確提出發展通用航空和低空經濟。這些為中國低空經濟的發展前景指明了方向。



中國航發湖南動力機械研究所副所長金海良指出，在低空經濟廣闊前景護航下，全國通航市場無論是傳統動力還是綠色航空動力推動的飛行器，市場需求量都十分可觀。



據中國民航局預測，2025年中國低空經濟市場規模將達1.5萬億元，2035年有望突破3.5萬億元。



正是意識到低空經濟對地方發展的潛在驅動作用，近兩年，中國大多數省份都將發展低空經濟寫入當地政府工作報告或出台相關政策，“向天空要生產力”的路徑更加明晰。



在杭州，當地將低空經濟明確列為未來五大先導產業之一，聚焦低空產業和低空交通兩大主線，打造低空產業、基礎設施、管理規則、場景應用和保障支撐五大體系；武漢市將低空經濟列入重點產業布局，圍繞低空基礎設施、產業生態、應用場景等方面系統推進，計劃到2030年在全市布局建設1000套無人機機庫，建成一體化智慧管理中樞。