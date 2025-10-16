天津港保稅區：聚“鏈”成勢　“飛”出新高

6月18日，在天津自由貿易試驗區天津機場片區內的天津海特飛機工程有限公司，工作人員在停機坪對飛機進行保稅維修。（圖片來源：新華社） 中評社北京10月16日電／據新華社報導，從空客歐洲外首條總裝線落地，到50餘個重點配套項目串珠成鏈；從實現航空製造“從0到1”的突破，到依托產業優勢發力低空經濟新賽道……渤海灣畔的北方最大保稅區天津港保稅區，依托海空兩港區位優勢和大項目牽引，走出了一條航空產業發展新路——這裡已匯聚超400個航空產業鏈項目，正蓄力打造成為我國航空產業新高地。



龍頭牽引：實現“從0到1”的突破



上個月，位於天津港保稅區的空客天津A320系列飛機第二條總裝線項目迎來重大節點：單體面積達4.4萬平方米的209總裝廠房竣工交付。這標誌著空客二線項目達成重要階段性目標，為項目今年整體竣工奠定了基礎。



繁忙的工地，是天津港保稅區航空產業騰飛的縮影。2008年正式投產的空客A320天津總裝線，是空客在歐洲以外的首條總裝線，當前已同時具備空客單通道、雙通道飛機的生產能力。截至目前，空客天津已累計交付超800架飛機，預計今年將交付A320飛機75架。



在天津港保稅區管委會航空產業發展局副局長陳鳴看來，空客總裝線項目不僅是天津港保稅區乃至天津的產業名片，也推動了天津港保稅區航空產業發展實現“從0到1”的突破。



今年7月，空客與中航西飛旗下西飛國際航空製造（天津）有限公司正式合作啟動A321機身系統裝配工作。空客全球執行副總裁、空客中國首席執行官徐崗介紹，全新啟動的A321機身系統裝配項目，拓展了雙方在空客單通道飛機製造領域的合作範圍。



15年前，西飛國際航空製造（天津）有限公司落戶天津港保稅區，逐步實現了空客天津總裝A320系列飛機機翼的中國製造和機身裝備系統的本地交付；2012年和2022年，空客短艙發動機核心供應商美國柯林斯宇航和法國賽峰相繼落戶，實現了空客天津總裝A320系列飛機短艙的100%在津配套；PPG、古德里奇、航空工業津電、安達維爾等一批項目逐漸充實產業配套……



一個個項目，標記著天津港保稅區打造我國航空產業新高地的腳步。當前，依托空客和天津合作，已有50餘個航空重點項目落戶天津港保稅區，初步形成大飛機產業配套集群。