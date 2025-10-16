趙桃桃：冠軍會慫嗎？不會，那就打吧！

10月15日，冠軍山西隊選手陳妍（右三）、亞軍新疆隊選手陳佳（左三）、季軍河北隊選手趙桃桃（右二）以及她們的教練在頒獎儀式上合影。當日，第十五屆全運會射擊女子25米手槍決賽在廣州舉行。（圖片來源：新華社） 中評社北京10月16日電／據新華社報導，在廣州的全國運動會賽場上，趙桃桃迎來了她射擊生涯的第一次大賽決賽。這是一場果敢和冷靜的比拼。16歲的女孩距離她一鳴驚人的夢想只差兩個台階——但一枚銅牌已經足夠驚人。



頒獎儀式上，教練任潔和桃桃並肩站上領獎台，一起掛上獎牌。她突然回想起自己的17歲。那是1997年的全運會，她也是懵懵懂懂，就一鳴驚人，問鼎10米氣手槍，打開了備受關注又起起伏伏的職業生涯。



儘管桃桃的獎牌成色不如教練當年，但她的項目更具挑戰。25米手槍，運動員需要承受的槍支後坐力是女子步槍和手槍項目中最大的，規則也最複雜，業內俗稱“慢＋速”。資格賽第一階段打6組、每組5發“慢射”，5分鐘內完成一組；第二階段是“速射”，要在3秒內打出一發，連打5發為一組，打6組，按環數排名。決賽只打速射，10.2環及以上算命中，按命中數排名。



可以想象，它既要穩又要快還要准。能打好這個項目的女孩，哪怕看上去瘦弱，其實都有把子力氣，哪怕看上去乖巧，其實都有股子狠勁。



明媚的桃桃有這種勁在身上。“她就是敢，越打越來勁那種。”任潔說。



就是這種“敢打”讓桃桃擦邊拿到了全運會席位；來到廣州，慢射293環、速射295環，總成績588環直接排到了資格賽第三。



桃桃敢打，也敢想。練了四年，進省隊試訓了兩年，第一次打全國運動會這麼大的比賽，她倒是不怯。“之前都沒進過前八呢，她就說我想拿冠軍。”任潔就拿這個“吊”她，“每次稍微有一點不敢打我就說，冠軍會慫嗎？她說不會。我說那打吧。”



這種人生大場面，有想法還不緊張那是假的。“雖然她說不是特別緊張，但其實我看她就是有點慌張，一會兒看看我，一會兒看看我。”